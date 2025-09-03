Hacılar Kayseri Caddesi yenileniyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Caddesi'nde gelinen son durum hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz Kayseri Caddesi yenileme çalışmalarının ilk etabını başarıyla tamamladık. Yaklaşık iki kilometrelik gidiş yönü asfalt serimi, refüj, yürüyüş yolu ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tamamlanarak trafiğe açıldı. Şimdi aynı titizlikle geliş yönünde çalışmalara başladık.”

Tüm paydaşlar ile koordinasyon içinde

Başkan Özdoğan; çalışmaların altyapı kurumlarıyla eşgüdüm içinde sürdüğünü belirterek, KCETAŞ, Aksa Doğalgaz Kayseri ve KASKİ ekiplerinin sürece önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

“İlk etapta olduğu gibi geliş yönünde de hem altyapı hem üstyapı yenilemeleri gerçekleştirilecek. Tüm kurumlarımızla koordineli çalışarak bu hattı daha modern, güvenli ve konforlu hale getiriyoruz.”

“Hacılar daha konforlu yollarla buluşuyor”

Kayseri Caddesi’nde yapılan çalışmalarda yalnızca asfalt değil; refüj düzenlemesi, yürüyüş yolu yapımı, çevre düzenlemesi ve elektrik hatlarının modernizasyonunun da kapsam dahilinde olduğunu belirten Başkan Özdoğan, projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda bir çevre ve yaşam kalitesi yatırımı olduğunun altını çizdi.

Başkan Özdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Amacımız daha güzel bir Hacılar, daha konforlu yollar ve güvenli yaşam alanları inşa etmek. Bu süreçte başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm teknik ekiplere, altyapı kuruluşlarına ve sabırla destek veren kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun.”