Hacılar kentsel Dönüşüm Konutları Kıştan Önce Teslim Edilecek

Toplantının açılışında Başkan Özdoğan, alınacak kararların hayırlı olmasını dileyerek Hacılar genelindeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Konutlar Kıştan Önce Teslim Edilecek

Başkan Özdoğan, Hacılar'da devam eden Kentsel Dönüşüm Konutları ve Kayseri Caddesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Hacılar'da hummalı bir çalışma yürütülüyor.

- Altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

- Bu ay sonuna kadar Kayseri Caddesi ve TOKİ ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 552 konutun altyapı ve üstyapı işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.

- Kıştan önce, kentsel dönüşüm ve TOKİ konutlarında vatandaşların yeni yuvalarına kavuşması bekleniyor.

Sosyal Belediyecilik Tam Gaz

Başkan, Hacılar'daki sosyal destek çalışmalarına da değinerek şunları söyledi:

- Eylül ayında alınan eğitim desteği kararı büyük memnuniyet yarattı.

- Kış öncesinde sosyal desteklerin sürdürüleceği belirtildi.

- Hacılar'da imar, ihya ve gönül belediyeciliği bir arada yürütme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

- Günlük yaşamı kolaylaştıracak projelerle ilçenin daha yaşanabilir hale getirileceği vurgulandı.

Kanayan Yara: Filistin Meselesi

Başkan Özdoğan, Filistin'deki insanlık dramına da dikkat çekti:

- Filistin ve diğer İslam ülkelerinde yaşanan sıkıntıların dünya gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

- İsrail devletinin soykırımını şiddetle kınadı.

- Cumhurbaşkanı ve devletin bu konudaki gayretlerini takip ettiklerini ifade ederek barışın en kısa zamanda tesis edilmesini umduğunu belirtti.

Sonuç

Toplantının sonunda alınan kararların Hacılar'ın geleceği açısından önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün aldığımız her karar, Hacılar’ın geleceğine yön veren adımların bir parçasıdır. Hep birlikte ilçemizi daha modern, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret ediyoruz. Bu süreçte katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.”