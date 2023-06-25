Hacılar Kurban Bayramı'na hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Özdoğan, vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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  • 25.06.2023 12:53
  • Güncelleme: 25.06.2023 13:08
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Hacılar Kurban Bayramı'na hazır
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Özdoğan, vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye olarak, ilçede sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Başkan Özdoğan, Kurban Bayramı’nda mezar ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının da yapıldığını söyledi.

İlçemizde nüfus yoğunluğu arttı

İlçede nüfus yoğunluğunun arttığını dile getiren Özdoğan, “Deprem sonrası baharı beklemeden, yazı beklemeden buraya taşınan vatandaşlarımız bu güzel ilçede yaşamlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla bu bayramda temizlik işlerimiz önceki bayramlarda olduğu gibi en ufak detayı bile düşünülerek gerek kurban kesim yerleri gerekse vatandaşlarımızın ahırlarda aldıkları hizmetlerden dolayı besi ahırlarında, çiftliklerde genel temizlik başta olmak üzere tüm çalışmalarını yaptılar. Tüm müdürlüklerimiz vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayram geçirmesi için en ufak bir aksama herhangi kötü bir kokuya, kötü manzaraya sebebiyet vermemek adına çalışmalarının planlamasını yaptı. Temizlik, zabıta ve veteriner hizmetleri bayram boyunca aksamadan devam edecek. Vatandaşlarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 442 37 77 numaralı telefonuna kurban bayramı boyunca ulaşabilirler” dedi.

Hacılar ilçe bayramlaşma programının bayramın üçüncü günü saat: 14:30’da Hacılar Kafe Restoran’da yapılacağını duyuran Başkan Özdoğan, “Programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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İHA

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