  • Hacılar Sakarçiftliği'nde 5 Kilometrelik altyapı çalışması

Hacılar Sakarçiftliği'nde 5 Kilometrelik altyapı çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sakarçiftliği Mahallesi'nde KASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi. Büyükkılıç, 'Altyapı bütünlüğünü sağlamak amacıyla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Toplam 5 kilometrelik bir çalışma yürütülüyor' dedi.

Hacılar Sakarçiftliği'nde 5 Kilometrelik altyapı çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi’nde yaklaşık 5 kilometrelik hat üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan çalışmaların yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirildiğini belirterek, projenin bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle birlikte kent genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, merkezden kırsala kadar birçok noktada içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiğini ifade etti.

Bu kapsamda Sakarçiftliği Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bölgede artan yapılaşma ve doğal gaz yatırımlarının altyapı ihtiyacını artırdığını belirterek, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra isale hattı, terfi ve şebeke çalışmalarının da proje kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Haber Merkezi

