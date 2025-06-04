Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'ndan Etkileyici Sergi
Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini sergiledi.
Sergide, öğrencilerin sabır ve özveriyle hazırladığı karakalem çalışmaları, teknoloji tasarım ürünleri ve çeşitli görsel sanat eserleri büyük ilgi gördü.
Etkinliğe katılanlar, gençlerin yaratıcı eserlerini hayranlıkla inceledi. Özellikle karakalem çalışmalarıyla dikkat çeken öğrenci Teslim Azizi, gösterdiği başarı nedeniyle ödüllendirildi.
Okul yönetimi ve öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sanatsal gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Öğrencilerin sanata olan ilgisinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Etkinlik sonunda katılımcılar, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirerek bu anlamlı anları ölümsüzleştirdi.