Hacılar TOKİ'de 552 Ailenin Çaresiz Bekleyişi Sürüyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen ve teslimat aşamasına gelmesi beklenen konut projesinde, 552 hak sahibi aile tam bir belirsizlik kıskacında. Yaklaşık bir yıldır düzenli olarak konut taksitlerini ödeyen vatandaşlar, inşaatın bitiş çizgisine yaklaşmışken sürecin durma noktasına gelmesine anlam veremiyor.

"4 AYDIR TEK BİR ADIM İLERLEME YOK"

Resmi takip sisteminde inşaat ilerleme oranının 4 aydır aralıksız olarak %92 seviyesinde sabit kaldığını vurgulayan hak sahipleri, dijital verilerin güncellenmemesine tepki gösteriyor. Sahadaki gerçek durumun ne olduğunu bilmediklerini ifade eden aileler, "İnşaat mı durdu, yoksa sistem mi bozuk?" sorusuna yanıt arıyor. Kalan %8’lik kısmın neden tamamlanmadığına dair muhatap bulamayan 552 aile, karanlıkta bırakılmaktan dertli.

ÇİFTE ÖDEME YÜKÜ BEL BÜKÜYOR

Ortak bir açıklama ile seslerini duyurmaya çalışan hak sahipleri, yaşadıkları ekonomik darboğazı şu sözlerle özetliyor:

"Bizler dar gelirli aileler olarak başımızı sokacak bir yuva hayaliyle bu yola çıktık. Ancak şu an hem TOKİ taksitlerini ödüyoruz hem de her ay katlanarak artan kira bedellerini karşılamaya çalışıyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda gelirimiz sadece barınma ve temel ihtiyaçlarımıza anca yetiyor. Maddi gücümüzün sonuna geldik, artık nefes alamaz noktadayız."

EV SAHİPLERİYLE DAVALIK OLMA YOLUNDALAR.

Teslim tarihindeki belirsizlik, sadece cüzdanları değil sosyal huzuru da vurdu. Mevcut ikamet ettikleri evlerin sahipleriyle "tahliye" konusunda karşı karşıya kalan birçok aile, teslimatın ne zaman yapılacağını söyleyemedikleri için hukuki süreçlerle tehdit ediliyor. Mülk sahipleriyle yaşanan uyuşmazlıklar, aileleri psikolojik olarak da yıpratmış durumda.

552 AİLE ŞEFFAFLIK VE TAKVİM BEKLİYOR.

Kendi aralarında birleşerek seslerini yükselten 552 aile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Yüklenici Müteahhitlik Firması, Hacılar Belediyesi ve TOKİ’den şu sorulara yanıt bekliyor:

İnşaat seviyesi neden 4 aydır %92’de sabit kaldı?

Kalan %8’lik kısmın tamamlanması ve anahtar teslimi için öngörülen kesin bir tarih var mı?

Hak sahiplerinin maddi yükünü hafifletecek bir çalışma yapılacak mı?

Hak edilmiş ve sözleşmesi imzalanmış olan konutlarımıza ne zaman geçeceğiz?

Kamuoyu, şimdi bu yüzlerce ailenin mağduriyetine verilecek cevaba kilitlendi.