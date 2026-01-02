Hacılar TOKİ'de Belirsizlik ve Sessizlik

Hacılar ilçesinde yükselen TOKİ konutları, bitmek bilmeyen inşaat süreci ve muhatapsız bırakılan vatandaşların isyanıyla gündemde. Konutların fiziki olarak tamamlanma noktasına gelmesine rağmen teslim tarihinin bir devlet sırrı gibi saklanması, yüzlerce aileyi hem maddi hem de manevi bir yıkımın eşiğine getirdi.

"Devletin Sözü Mü, Müteahhidin Keyfi mi?"

Hak sahipleri, inşaatın %92 oranında bitmiş görünmesine rağmen anahtarların neden hala teslim edilmediğini soruyor. Sosyal devlet ilkesinin gereği olan barınma hakkının bir belirsizlik sarmalına dönüştüğünü belirten vatandaşlar, "Bizi, hak sahiplerini neden muhatap olarak almıyorlar, sorularımıza neden cevap vermiyorlar? 552 konutun hak sahipleri olarak muhatap alınması gereken bizleriz. Binalar orada duruyor ama biz içeri giremiyoruz. Aylardır hem fahiş kiralar ödüyoruz hem de teslim almadığımız evlerin taksitlerini yatırıyoruz. Bu resmen vatandaşın cebine el uzatmaktır!" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Plansızlık ve belirsizlik

Projenin başlangıcından bu yana resmi bir takvimin paylaşılmaması, ailelerin hayatını felç etmiş durumda. Okul nakilleri, evlilik planları ve taşınma hazırlıkları bir "bilinmezlik" yüzünden askıya alındı. Hak sahipleri, kurumların sessizliğini "manevi bir çöküşe zemin hazırlamak" olarak nitelendiriyor.

Bu Sessizlik Kimin Çıkarına?

TOKİ ve ilgili müteahhit firmanın suskunluğu, "İnşaatta ciddi bir kusur mu var?" sorusunu da beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, kapalı kapılar ardında neyin beklendiğinin derhal açıklanmasını talep ediyor.

Hacılar TOKİ sakinleri yetkililere şu soruları soruyor:

Bu belirsizliğin sorumlusu kim? Çifte ödeme yükü altında ezilen vatandaşa bir tarih vermek bu kadar mı zor?

Eksikler Neden Gizleniyor? Eğer bir engel varsa, neden dürüstçe açıklanıp halk bilgilendirilmiyor?

Sorumlu Kim? Mağduriyetin hesabını kim verecek?

Vatandaşlar, daha fazla sabırlarının kalmadığını ve bu belirsizliğin sürmesi durumunda psikolojik, maddi ve manevi toparlanamayacak çöküşle karşılaşacaklarını ilan etti. "Barınma hakkımız lütuf değil, hakkımızdır!" diyen hak sahipleri, acil müdahale bekliyor.