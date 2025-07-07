Hacılar TOKİ'de sona yaklaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen proje için görev alan teşekkür eden Başkan Özdoğan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçemize kazandırılan 547 konut, Hacılar'ımızın gelişiminde çok önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle yürütülen bu proje kapsamında konutların teslimi yaklaşıyor” diye konuştu.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarıyla modern ve güvenli yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti:

“Biz Hacılar Belediyesi olarak da ilçemizde modern ve güvenli alanlar oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sadece TOKİ projeleriyle değil, belediyemiz eliyle yürüttüğümüz yatırımlarla da Hacılar’ı geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız.”

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın çağdaş bir kent olması yolunda, tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.