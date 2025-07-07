Hacılar TOKİ'de sona yaklaşıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, TOKİ tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Hacılar'da yapımı tamamlanmak üzere olan 547 konut ile ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin hem ilçe halkı hem de Hacılar'ın geleceği için önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Özdoğan, Hacılar'daki sosyal konutların kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Hacılar TOKİ'de sona yaklaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen proje için görev alan teşekkür eden Başkan Özdoğan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçemize kazandırılan 547 konut, Hacılar'ımızın gelişiminde çok önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle yürütülen bu proje kapsamında konutların teslimi yaklaşıyor” diye konuştu.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarıyla modern ve güvenli yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti:

“Biz Hacılar Belediyesi olarak da ilçemizde modern ve güvenli alanlar oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sadece TOKİ projeleriyle değil, belediyemiz eliyle yürüttüğümüz yatırımlarla da Hacılar’ı geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız.”

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın çağdaş bir kent olması yolunda, tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yahyalı İsmet Mahallesi'nde Oğlakçı Şenliği Coşkusu
Yahyalı İsmet Mahallesi’nde Oğlakçı Şenliği Coşkusu
Üvey Kızıyla Tartışan Yaşlı Adam, Önce Kızını Sonra da Kendini Vurdu
Üvey Kızıyla Tartışan Yaşlı Adam, Önce Kızını Sonra da Kendini Vurdu
Kayseri'den Türkiye'ye sanayi başarısı: Boyteks, ikinci 500'de üçüncü sırada
Kayseri’den Türkiye’ye sanayi başarısı: Boyteks, ikinci 500’de üçüncü sırada
Dijital saat kullanımı kalp sağlığını etkiler mi?
Dijital saat kullanımı kalp sağlığını etkiler mi?
Manisa ve İzmir Orman Yangınına Müdahale Eden İtfaiyeciler Kayseri'ye Döndü
Manisa ve İzmir Orman Yangınına Müdahale Eden İtfaiyeciler Kayseri'ye Döndü
Kto Başkanı Gülsoy, İSO İkinci 500'e Giren 10 Kayseri Firmasını Kutladı
Kto Başkanı Gülsoy, İSO İkinci 500’e Giren 10 Kayseri Firmasını Kutladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!