Hacılar Toplum Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Hacılar Toplum Sağlığı Merkezi'nin 1. Basamak Poliklinik hizmetine başladığını duyurdu.
- 17.10.2023 11:41
- Güncelleme: 17.10.2023 15:48
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Hacılar Toplum Sağlığı Merkezi’nin 1. Basamak Poliklinik hizmetine başladığını duyurdu.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy paylaşımında; "08.08.2023 tarihinde verdiğimiz önergemiz sonuç vermiş bulunmaktadır. Bölgede hizmete başlayacak 1. Basamak Poliklinik Hacılarlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Hacılar Toplum Sağlığı Merkezi; 16 Ekim tarihinden itibaren hafta içi 17.00-21.00, hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında enjeksiyon, pansuman ve 1. basamak poliklinik hizmeti verecek.
İHA
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