Hacılar ve Bosna-Hersek arasında kardeşlik bağı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bosna-Hersek'in Hadžići Belediye Başkanı Eldar Čomor ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Özdoğan ve Başkan Čomor, ziyarette iki belediye arasında Kardeş Kent ve İş Birliği Protokolü'nü imzalayarak, 10 yıldır devam eden kardeş şehir ilişkilerinin süresiz olarak uzatılmasının önünü açtı.

Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki köklü dostluk ve ortak tarih bilincine vurgu yapılan protokol kapsamında; kültür, eğitim, spor, kentsel planlama, turizm, gençlik çalışmaları, çevre koruma ve sosyal politikalar gibi birçok alanda karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımı yapılacak. Şehirlerin birbirine değer katacağı ortak projelerin hayata geçirilmesi hedeflenirken, belediyeler arası iletişim ve çalışma mekanizmaları da daha güçlü bir yapıya kavuşturuldu.

Kardeşlik iki şehri de güçlendiriyor

Başkan Bilal Özdoğan, kardeşlik bağının yeniden resmiyet kazanmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, iki belediye arasındaki dayanışmanın hem Hacılar’a hem de Hadžići’ye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Başkan Özdoğan, Bosna-Hersek ve Türkiye arasındaki sonsuz kardeşliğe dikkat çekerek, “Ortak tarihimizden gelen kardeşliğimizi, şehirlerimize değer katacak projelerle pekiştirerek geleceğe taşıyacağız” mesajını verdi.

Başkan Özdoğan ayrıca, Boşnak halkının geçmişte yaşadığı acıların Türkiye’nin hafızasında kalıcı bir yer aldığını belirterek, bu bilinçle kardeşlik bağının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını ifade etti. Hadžići’den gelen heyeti Hacılar’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Özdoğan, ilerleyen dönemlerde iki belediye arasında yeni adımlar atılacağını ve karşılıklı ziyaretlerin artacağını söyledi.

Kardeş şehir ilişkileri süresiz uzatıldı

Hadžići Belediye Başkanı Eldar Čomor da Hacılar ile sürdürülen kardeşlik ilişkisinin 2015’te başlayan güçlü bir temel üzerine kurulduğunu anlatarak, bu kardeşliğin yeni protokolle daha da ileri taşınacağını belirtti. Čomor, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Hacılar heyetini Bosna-Hersek’e davet etti.

Türkçe ve Boşnakça olarak üçer nüsha hazırlanan protokol, imzalandığı tarih itibarıyla süresiz olarak yürürlüğe girdi. Tören sonrası gün boyunca her iki belediyenin ekipleri, ortak projeler ve gelecekteki iş birliği alanları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.