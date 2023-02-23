Hacılar ve Develi Belediyeleri Göksun'da Çalışmalara Destek Veriyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hacılar ve Develi Belediyeleri 30 adet iş makinesi, araç ve 50 kişilik personelle Göksun'da yürütülen çalışmalara destek veriyor.

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  • 23.02.2023 12:47
  • Güncelleme: 23.02.2023 13:33
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Hacılar ve Develi Belediyeleri Göksun'da Çalışmalara Destek Veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hacılar ve Develi Belediyeleri 30 adet iş makinesi, araç ve 50 kişilik personelle Göksun’da yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ve Develi belediye başkanları ile birlikte deprem bölgesi Göksun’da hizmet verecek iş makinaları ve araçları personeli ile birlikte bölgeye uğurlamasının ardından Göksun’a giden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Göksun’un Ericek Kasabası’nda ki çalışmaları yerinde inceledi. Belediye başkanları; ilk olarak Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’nde çalışmaları koordine eden Batman Valisi Ekrem Canalp’ı ziyaret ettiler. Bölgeye gönderilen 30 araç ile 50 personelle hizmette olduklarını belirten başkanlar, buradan depremde ağır hasar gören Ericek kasabasına geçtiler. Vatandaşlara başsağlığı dileyen başkanlar bölgede yapılan çalışmaları incelediler. AFAD’ın kurduğu çadırlarda vatandaşlarla görüşen heyet, bölge halkına başsağlığı diledi. “Elbirliğiyle illerimizi ayağa kaldıracağız” diyen Hacılar Belediye Başkanı Başkan Özdoğan; “Tüm ekiplerimizle halkımızın hizmetinizdeyiz. Depremin ardından ilk olarak arama kurtarma ekibimizle bölgeye destek verdik. Şimdi de görevlendirildiğimiz Göksun’da iş makinalarımız ve araçlarımızla depremin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Devletimiz tüm imkanları ile bölgededir. Bu süreci elbirliği ile atlatacağız” dedi.

Heyet daha sonra Elbistan ilçesine geçerek İlçenin koordinatör Valisi olarak görevlendirilen Vali Gökmen Çiçek’i de ziyaret etti. Türkiye genelindeki tüm illerden afet bölgesine yardımların geldiğini belirten Çiçek, Kayseri Belediyelerinin bu süreçte ellerindeki tüm imkânları kullanarak bölgede olduklarını belirterek Başkanlara teşekkür etti. Başkanlar daha sonra Elbistan Arama Kurtarma Kriz Merkezi’nde çalışmaları koordine eden Develi Kaymakamı Mehmet Tunç’u ziyaret etti.

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İHA

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