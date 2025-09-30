Hacılar, yatırımlarla büyüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada devam eden projelerin büyüklüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bu sene 600 milyon TL bütçemiz var. Ancak sadece inşa edilen 552 konutun ihale bedeli 1 milyar TL. Zannediyorum 1 milyar 300 milyon TL’ye çıkar. Karayollarına şu ana kadar 500-600 milyon TL civarında yatırım harcandığı söyleniyor. Kanalı saymadığımızda bile 2 proje 2 milyar TL’ye yakın bir bütçe yapıyor. Kanalı da dahil ettiğimizde 3 projenin bütçesi 2 milyar TL’yi geçiyor.”

"Yukarı Mahalle Yolu, Cumhuriyet Bayramı'na hazır olacak"

İlçede yürütülen yol çalışmalarına da değinen Başkan Özdoğan, Ekim ayı ortasında tamamlanacak düzenlemelerle vatandaşların daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşacağını belirtti. “Hacılar Yukarı Mahalleye iniş ve çıkışta yeni bir yol hattı oluşturduk. Elbette tozlanma oldu, araç trafiğinde sıkıntılar yaşadık ama inşallah sona geldik. Ekim ortasında tamamladığımızda Cumhuriyet Bayramı’na da erkenden hazırlığımızı yapacağız.” dedi.

Hacılar'dan Erciyes'e kestirme geliyor

Hacılar’ın geleceği için alternatif yolların önemine dikkat çeken Özdoğan; Hasan Dağı’nın kuzey kısmından Yukarı Mahalle bağlantısı, Eğribucak bağlantısı ve Eskişehir Bağları yolunda yapılacak genişletme çalışmalarıyla ilçenin ulaşım ağının güçleneceğini kaydetti. Ayrıca İrtifa Merkezi’nden Tekir’e uzanan 4 kilometrelik hattın asfaltının bu sezon tamamlanacağını, önümüzdeki yıl ise Aşağı Mahalle ile Akdam’ın birleştiği noktada çalışmaların yapılacağını belirtti. Başkan Özdoğan, “Kayseri Havaalanı’ndan gelen bir turistimiz Hacılar üzerinden daha kısa yoldan Tekir ve İrtifa Kamp Merkezi’ne ulaşabilecek.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Özdoğan, Hacılar’ın girişinde modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. “Yaklaşık 80 dönümlük bir alan üzerinde konutlar ve ticari alanlar oluşturuyoruz. Ekim ayında tamamlayıp Kasım’daki Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne yetiştirmeyi planlıyoruz. İlçenin girişinde boş bir alan dursun istemiyoruz. Daha çağın gereksinimlerine uygun yapılar ortaya çıkması için bu çalışmayı yapıyoruz.” dedi.

Başkan Özdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte, Hacılar’da kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarının ilçeyi 2 milyar TL’yi aşan projelerle daha da ileriye taşıdığı vurgulandı.