Hacılar Yeni Parklarıyla Renkleniyor

Başkan Özdoğan, saha ziyaretleri kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek, vatandaşlardan gelen taleplerin titizlikle ele alındığını belirtti. Parkların mevcut durumunun gözden geçirildiğini ifade eden Başkan Özdoğan, “Hacılarımızdaki iyileştirme süreçleri devam eden parklarımızı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledik. Mevcut parklarımızı güzelleştirirken, yeni park projeleri için de adımlar atıyoruz” dedi.

Saha incelemelerine Akdam Mahallesi’ndeki Zambak Parkı ile başlayan Başkan Özdoğan, ardından Yenimahalle Baki – Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi’ne komşu park alanında ve son olarak Hadzici Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Parklardaki kamelya eksiklikleri, yürüyüş alanlarının yenilenmesi ve çocuk oyun gruplarının güçlendirilmesi gibi çeşitli taleplerin değerlendirildiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızdan gelen talebin küçüğüne büyüğüne bakmadan hepsini dikkatle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda yapılan işlerimizi; tamamlanan, devam eden ve planlanan şeklinde üç ana başlık altında inceliyoruz. Özellikle çocuklarımızın oyun oynarken karşılaştığı riskleri en aza indirmek adına, örneğin top kaçmalarını önleyecek önlemler gibi çalışmalarımızı Akdam Mahallemizde hayata geçirdik. İlçemizdeki tüm parkların bakım ve düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz.”

Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların yanı sıra yeni park projeleri için de hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Her yaş grubuna hitap eden huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Özdoğan, “Hacılar’ımızda herkesin huzurla vakit geçireceği park alanlarını artırmak için ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunmak önceliğimizdir. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzdeki özverili ekibimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.