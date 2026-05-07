Hacılar yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Hacılar yolunda otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Hacılar Erciyes Mahallesi Kayseri Caddesi üzeri meydana geldi. Hacılar İlçesinden Kayseri Şehir Merkezi istikametine giden otomobil aynı yönde bulunan TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü 19 yaşındaki A.A. ağır yaralanırken yolcu olarak bulunan kadın S.A.hayatını kaybetti. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken kadının cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.