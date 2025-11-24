Hacıosmanoğlu bahis soruşturmaları ile ilgili konuştu: 'Futbolda deprem var'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın boyutunun hakemlerden futbolculara, futbolculardan kulüp boyutuna evrildiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Futbolda deprem var. Bu işten bazı kulüpler zarar görecek. Veriler bize devletten geliyor, 1-2 yıl sıkıntı çekeriz fakat yarınlar güzel olacak. İnsanlar, kendilerine dokunulmaya başlandığı için işi sulandırmaya, farklı yerlere çekmeye başladı. Hakemlerden başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek, teknik direktör, tercüman, temsilciler, gözlemcilere ilişkin veriler geliyor. Bu incelemeden sonra kendimizi temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler" dedi.