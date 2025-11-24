  • Haberler
Hacıosmanoğlu bahis soruşturmaları ile ilgili konuştu: 'Futbolda deprem var'

Bahis soruşturmasına ilişkin konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Futbolda deprem var. İnsanlar, kendilerine dokunulmaya başlandığı için işi sulandırmaya, farklı yerlere çekmeye başladı' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın boyutunun hakemlerden futbolculara, futbolculardan kulüp boyutuna evrildiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Futbolda deprem var. Bu işten bazı kulüpler zarar görecek. Veriler bize devletten geliyor, 1-2 yıl sıkıntı çekeriz fakat yarınlar güzel olacak. İnsanlar, kendilerine dokunulmaya başlandığı için işi sulandırmaya, farklı yerlere çekmeye başladı. Hakemlerden başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek, teknik direktör, tercüman, temsilciler, gözlemcilere ilişkin veriler geliyor. Bu incelemeden sonra kendimizi temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler" dedi.

Haber Merkezi

