Hacıosmanoğlu: 'Türk futbolunu kirletenlerle mücadele sürecek'

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Federasyon tarafından 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA görüşmelere başlandığı açıklandı. Süper Lig’de Kayserispor’dan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan ile Alanyaspor’dan 4, Galatasaray, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Trabzonspor 2’şer, Antalyaspor, Eyüpspor ve Samsunspor’dan 1’er futbolcu PFDK’ya sevk edildi.

Konuyla ilgili konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna ve değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.