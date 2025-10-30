''Hacizli ve ipotekli mallardan uzak durun'

Mülk Ofisi Sahibi Ertan Taştan, Tapu devri yaparken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Taştan, "Çok sık karşılaştığımız konulardan biri olarak tapu devri yaparken karşımıza çıkacak sıkıntılar ve nelere dikkat etmeliyiz? Tapu devrini yaparken kesinlikle ve kesinlikle mevcut almış olduğunuz yerin daha öncesinden ada parsel ve bağımsız bölümü tabii konutsa kontrolünü sağlayarak tapu memurunun söylediğiyle örtüşmesi gerekir. Buna dikkat etmeliyiz. Daha sonra tapuları devrederken işleme gelmeden önce üzerinde haciz, ipotek var mı yok mu onun kontrolünü sağlamalıyız ki tapuda karşımıza çıktığında hazırlıklı olalım. Hacizli mallardan, ipotekli mallardan kesinlikle uzak duralım. Eğer almış olduğumuz mülkümüz konut ise iskanı var mı yok mu kesinlikle kontrol etmeliyiz. Kat mülkiyetli olması gerekir. Daha sonra üzerinde şerh var mı yok mu gitmeden önce kontrol etmeliyiz ve yapmış olduğunuz işlemler tapu devri sırasında tapu harcı olarak konut kredisi kullanıyorsak bunun döner sermayelerini ve tapu harçlarını, tapu harçları yüzde 4 olarak hesaplanır. O şekilde hazırlıklı olmalıyız. Tapu devirleri kesinlikle ve kesinlikle tapu müdürlüklerinde yapılmalıdır. Noterden yapmış olduğunuz hiçbir tapu devri geçerli sayılmaz. En önemli dikkat edilmesi gereken hususlar bunlardır" ifadelerinde bulundu.