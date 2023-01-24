HADAK sporcuları Rize İkizdere'den 5 madalya ile döndü

Türkiye Dağcılık Federasyonu 20-22 Ocak tarihleri arasında Rize İkizdere'de düzenlenen Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Şampiyonası'nda, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları 5 madalya kazandı.

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  • 24.01.2023 12:18
  • Güncelleme: 24.01.2023 12:42
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HADAK sporcuları Rize İkizdere'den 5 madalya ile döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Dağcılık Federasyonu 20-22 Ocak tarihleri arasında Rize İkizdere’de düzenlenen Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Şampiyonası’nda, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları 5 madalya kazandı.

Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada; “Şehrimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil eden HADAK sporcularımız, Rize’de düzenlenen Gençler-Büyükler Dağ Kayağı şampiyonasından 5 madalya ile dönerek bizleri gururlandırdı” dedi.

HADAK kulübümüz her geçen yıl başarılarına yeni bir başarı ekleyerek büyüyor diyen Başkan Özdoğan; “Sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının katlanarak artacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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