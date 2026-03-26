HADAK sporcuları sezonu 79 madalya ile tamamladı

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Spor Kulübü (HADAK) kadrosu, kayak sezonunun ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, sezon boyunca HADAK'ın çalışmaları ve sporcuların başarıları ele alındı.

HADAK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir, antrenörler Gülay Bölükbaşı ve Ahmet Duran ile kulüp sporcularının yer aldığı ziyarette Başkan Bilal Özdoğan, sporcuların ortaya koyduğu performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, başarılı sezonun ardından toplam 79 madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, elde edilen bu sonucun azmin, disiplinin ve verilen emeğin en somut karşılığı olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında kulüp faaliyetleri hakkında Antrenör Gülay Bölükbaşı’ndan bilgi alan Başkan Özdoğan, HADAK’ın hem Hacılar hem de Kayseri adına önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Başkan Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada, “Bünyemizdeki HADAK Kulübümüzün kıymetli sporcularını ve hocalarımızı belediyemizde ağırladık. Sezon boyunca elde ettikleri başarıları dinledik; her bir madalyanın arkasındaki emeğe bir kez daha şahit olduk. Başarılı bir sezonun ardından 79 madalya kazanan sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı; azmin, disiplinin ve verilen emeğin en somut karşılığıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, HADAK'ın içinden çıkan milli sporcu Sueda Sultan Evci’nin uluslararası alanda elde ettiği derecenin ayrıca gurur verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Milli sporcumuz Sueda Sultan Evci’nin ülkemizi temsil ederek Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük elde etmesi, bu emeğin uluslararası alandaki en güçlü yansıması olmuştur. HADAK, disipliniyle, duruşuyla ve başarılarıyla gittiği her yerde ‘HADAK bunu başarır’ dedirtmiştir. Bu tablo, kulübümüzün ne kadar köklü, güçlü ve başarılı bir yapıya sahip olduğunu açıkça göstermektedir.”

Başkan Özdoğan, kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, yetiştirdiği gençlerle de örnek bir misyon üstlendiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün burada sadece madalyaları tebrik etmek için değil; hocalarımıza, ailelerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür etmek için de bir araya geldik. Gerek Kayseri’de gerekse ülkemizin farklı illerinde düzenlenen yarışmalarda 27 sporcumuzun madalya kazanması, kulübümüz adına son derece kıymetlidir. Türkiye Ligi’nde 5 sporcumuzun yer alması ve 3 sporcumuzun milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Demek ki ilgi gösterildiğinde, emek verildiğinde ve gençlerimize güzel bir ortam sunulduğunda başarı kaçınılmaz oluyor.”

KAYAK SEZONU BİTTİ, DAĞCILIK SEZONU BAŞLIYOR

HADAK’ın sadece kayak branşında değil, dağcılık faaliyetlerinde de önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Özdoğan, kulübün yeni sezonda da başarılı sonuçlara imza atacağına inandığını söyledi.

“Kayak sezonunu başarıyla tamamladık. Şimdi dağcılık faaliyetlerinde, zirvelerde, kamplarda ve antrenmanlarda yine kulübümüzün aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini biliyorum. HADAK, milli ve manevi değerlerine bağlı yapısıyla da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu başarıların artarak devam edeceğine olan inancım tamdır.”

Başkan Özdoğan, açıklamasının sonunda HADAK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir’e, antrenörler Ahmet Duran ve Gülay Bölükbaşı’na, sporculara ve ailelerine teşekkür ederek, “İyi ki varsınız, iyi ki bu şehrin gençlerisiniz” dedi.

Ziyaret, Başkan Bilal Özdoğan’ın milli sporcu Sueda Sultan Evci başta olmak üzere HADAK sporcularına hediye takdim etmesiyle sona erdi.