HADAK Sporcularına Destek: 12 Genç Milli Takım Adayı

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 22-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kamp, teknik eğitim, fiziksel kondisyon ve takım çalışmaları gibi kapsamlı içeriklerle sporcuların bireysel ve takım gelişimine katkı sunacak.

HADAK bünyesinden 12 genç sporcu, milli takım aday kampına çağrıldı. Bu sporcular; Sueda Sultan Evci (U20), Zeynep Canan Alan (U18), Ceren Ceyhan (U18), Arda Şafak (U16), Fatma Zehra Öztekin (U16), Esmanur Hasdemir (U16), Ahmet Can Çavuş (U14), İbrahim Efe Acar (U14), Belinay Aykut (U14), Yağmur Güldemir (U14), Ceyda Evci (U14) ve Ecemsu Avcı (U14) olarak açıklandı.

Kamp sürecinin yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda karakter gelişimi açısından da büyük fırsatlar sunduğu vurgulandı. Sporun, gençlere öz güven, çeviklik ve farkındalık kazandırdığı belirtildi. HADAK’ın milli takıma 12 sporcu göndermesi, Hacılar’da sevinç ve gururla karşılandı.

Hacılar Belediyesi, gençlerin eğitimine ve spora kesintisiz destek vermeye devam edeceğini duyurdu. Bu başarı, Hacılar’ı sporda marka haline getirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.