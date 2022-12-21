Hadsizlere Suç Duyurusu
Peygamberimize ve hafızlık öğrencilerine hakaret eden Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e tüm yurtta tepki büyüyor.
- 21.12.2022 17:01
- Güncelleme: 21.12.2022 17:01
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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay’ın müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi sonrası Diaynet ve Memur Sen başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşu, Uğur Kutay ve Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hakkında, “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” hadsizliğinden dolayı suç duyurusunda bulunuyorlar.
Haber Merkezi
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