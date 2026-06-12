Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı baba ile kızı yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesinde meydana geldi. S.S. idaresindeki 38 ALD 287 motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile babası A.S. yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü ise, yaralılarla yaşadığı tartışma sonucu olay yerinden ayrıldı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.