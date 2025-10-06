  • Haberler
Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açılışında yaptığı açıklamada, 'Hafız olmak zordur Ama hafız kalmak daha da zordur. Peygamber Efendimiz (s.a.s) 'Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir' buyuruyor. Sadece bu müjdeye mazhar olmak, başlı başına hafızlığın en büyük nimetidir. Bu söze muhatap olmak için bile hafız olunur' dedi.

Kayseri İl Müftülüğünce Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı. TDV Kayseri Şubesi Kadın Kolları Hizmet Binası’nda açılan Kursu’nu ziyaret eden İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Hafız olmak zordur Ama hafız kalmak daha da zordur. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ‘Ümmetimin en şereflileri Kur’an’ı ezberleyenlerdir’ buyuruyor. Sadece bu müjdeye mazhar olmak, başlı başına hafızlığın en büyük nimetidir. Bu söze muhatap olmak için bile hafız olunur. Burada yalnızca hafızlığımızı geliştirmeyeceğiz. Aynı zamanda makam ve musiki dersleri de alacağız. Aşr-ı şerif okuma kabiliyetlerimizi de geliştireceğiz. Bu nedenle açtığımız bu hizmet içi eğitim kursundan fazlasıyla istifade etmenizi diliyor, kursumuza katılan tüm personelimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

