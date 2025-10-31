Hafta sonu Amele Pazarı civarında yol trafiğe kapalı olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları çerçevesinde, önemli bir düzenleme daha hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek altyapı deplase çalışmaları kapsamında, 01-02 Kasım 2025 tarihlerinde İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı’nın kesişiminde bulunan kavşak araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, çalışma süresince otobüs güzergâhlarında geçici düzenlemeler yapılacağı, yolcuların durak bilgilendirmelerini ve yönlendirmeleri takip etmeleri belirtildi.

Yetkililer, çalışma süresince sürücülerin trafik güvenliği ve akışın düzenli sağlanabilmesi adına, belirlenen alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere dikkatle uymaları gerektiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve ulaşım yatırımlarını planlı şekilde sürdürerek, hem kent içi trafik akışını rahatlatmayı hem de uzun ömürlü, güvenli ulaşım altyapısı oluşturmayı hedefliyor.