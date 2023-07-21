Hafta sonu da yüksek sıcaklıklar devam edecek | 22 – 23 Temmuz 2023

 Kayseri'de hafta sonu havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.   

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  • 21.07.2023 12:29
  • Güncelleme: 21.07.2023 12:29
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Hafta sonu da yüksek sıcaklıklar devam edecek | 22 – 23 Temmuz 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 22 – 23 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu da devam edecek. Hafta sonunun havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 35 derece olacağı tahmin ediliyor.   

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 11, en yüksek 32 derece
Bünyan: En düşük 13, en yüksek 33 derece
Develi: En düşük 17, en yüksek 34 derece 
Felahiye: En düşük 14, en yüksek 33 derece 
Hacılar: En düşük 18, en yüksek 34 derece
İncesu: En düşük 18, en yüksek 34 derece 
Özvatan: En düşük 12, en yüksek 32 derece
Pınarbaşı: En düşük 10, en yüksek 30 derece 
Sarıoğlan: En düşük 14, en yüksek 34 derece 
Sarız: En düşük 10, en yüksek 30 derece 
Talas: En düşük 15, en yüksek 35 derece 
Tomarza: En düşük 11, en yüksek 32 derece 
Yahyalı: En düşük 13, en yüksek 34 derece 
Yeşilhisar: En düşük 19, en yüksek 37 derece.

1ha

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