Hafta sonu hava az bulutlu| 26 – 27 Ağustos 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 26 – 27 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu az bulutlu seyredecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın ise 34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 8, en yüksek 31 derece

Bünyan: En düşük 8, en yüksek 31 derece

Develi: En düşük 15, en yüksek 33 derece

Felahiye: En düşük 13, en yüksek 33 derece

Hacılar: En düşük 17, en yüksek 32 derece

İncesu: En düşük 15, en yüksek 33 derece

Özvatan: En düşük 9, en yüksek 31 derece

Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 31 derece

Sarıoğlan: En düşük 11, en yüksek 32 derece

Sarız: En düşük 4, en yüksek 31 derece

Talas: En düşük 11, en yüksek 34 derece

Tomarza: En düşük 6, en yüksek 32 derece

Yahyalı: En düşük 8, en yüksek 31 derece

Yeşilhisar: En düşük 15, en yüksek 36 derece.