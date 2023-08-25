Hafta sonu hava az bulutlu| 26 – 27 Ağustos 2023

 Kayseri'de hafta sonu havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. 

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  • 25.08.2023 10:24
  • Güncelleme: 25.08.2023 10:24
Hafta sonu hava az bulutlu| 26 – 27 Ağustos 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 26 – 27 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu az bulutlu seyredecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın ise 34 derece olacağı tahmin ediliyor.   

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 8, en yüksek 31 derece
Bünyan: En düşük 8, en yüksek 31 derece
Develi: En düşük 15, en yüksek 33 derece 
Felahiye: En düşük 13, en yüksek 33 derece 
Hacılar: En düşük 17, en yüksek 32 derece
İncesu: En düşük 15, en yüksek 33 derece 
Özvatan: En düşük 9, en yüksek 31 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 31 derece 
Sarıoğlan: En düşük 11, en yüksek 32 derece 
Sarız: En düşük 4, en yüksek 31 derece 
Talas: En düşük 11, en yüksek 34 derece 
Tomarza: En düşük 6, en yüksek 32 derece 
Yahyalı: En düşük 8, en yüksek 31 derece 
Yeşilhisar: En düşük 15, en yüksek 36 derece.

1ha

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