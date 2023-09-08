Hafta sonu hava az bulutlu| 9 – 10 Eylül 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 9 – 10 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın ise 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 6, en yüksek 24 derece

Bünyan: En düşük 7, en yüksek 26 derece

Develi: En düşük 13, en yüksek 29 derece

Felahiye: En düşük 9, en yüksek 27 derece

Hacılar: En düşük 8, en yüksek 28 derece

İncesu: En düşük 11, en yüksek 27 derece

Özvatan: En düşük 6, en yüksek 26 derece

Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 26 derece

Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 28 derece

Sarız: En düşük 4, en yüksek 26 derece

Talas: En düşük 8, en yüksek 28 derece

Tomarza: En düşük 5, en yüksek 27 derece

Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 27 derece

Yeşilhisar: En düşük 13, en yüksek 29 derece.