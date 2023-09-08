Hafta sonu hava az bulutlu| 9 – 10 Eylül 2023
Kayseri'de hafta sonu havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
- 08.09.2023 10:54
- Güncelleme: 08.09.2023 10:54
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 9 – 10 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın ise 29 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.
İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 6, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 7, en yüksek 26 derece
Develi: En düşük 13, en yüksek 29 derece
Felahiye: En düşük 9, en yüksek 27 derece
Hacılar: En düşük 8, en yüksek 28 derece
İncesu: En düşük 11, en yüksek 27 derece
Özvatan: En düşük 6, en yüksek 26 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 26 derece
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 28 derece
Sarız: En düşük 4, en yüksek 26 derece
Talas: En düşük 8, en yüksek 28 derece
Tomarza: En düşük 5, en yüksek 27 derece
Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 27 derece
Yeşilhisar: En düşük 13, en yüksek 29 derece.