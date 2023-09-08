Hafta sonu hava az bulutlu| 9 – 10 Eylül 2023

 Kayseri'de hafta sonu havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. 

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  • 08.09.2023 10:54
  • Güncelleme: 08.09.2023 10:54
Hafta sonu hava az bulutlu| 9 – 10 Eylül 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 9 – 10 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın ise 29 derece olacağı tahmin ediliyor.   

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 6, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 7, en yüksek 26 derece
Develi: En düşük 13, en yüksek 29 derece 
Felahiye: En düşük 9, en yüksek 27 derece 
Hacılar: En düşük 8, en yüksek 28 derece
İncesu: En düşük 11, en yüksek 27 derece 
Özvatan: En düşük 6, en yüksek 26 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 26 derece 
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 28 derece 
Sarız: En düşük 4, en yüksek 26 derece 
Talas: En düşük 8, en yüksek 28 derece 
Tomarza: En düşük 5, en yüksek 27 derece 
Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 27 derece 
Yeşilhisar: En düşük 13, en yüksek 29 derece.

1ha

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