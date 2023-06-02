Hafta sonu hava sağanak yağışlı| 3-4 Haziran 2023
Kayseri'de hava Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü ise sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
- 02.06.2023 20:56
- Güncelleme: 02.06.2023 20:56
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 3-4 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu, Pazar günü ise havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olması tahmin ediliyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.
İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 10, en yüksek 25 derece
Bünyan: En düşük 11, en yüksek 26 derece
Develi: En düşük 13, en yüksek 26 derece
Felahiye: En düşük 11, en yüksek 26 derece
Hacılar: En düşük 11, en yüksek 26 derece
İncesu: En düşük 12, en yüksek 27 derece
Özvatan: En düşük 10, en yüksek 24 derece
Pınarbaşı: En düşük 9, en yüksek 24 derece
Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Sarız: En düşük 9, en yüksek 30 derece
Talas: En düşük 7, en yüksek 24 derece
Tomarza: En düşük 9, en yüksek 26 derece
Yahyalı: En düşük 7, en yüksek 24 derece
Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 30 derece.