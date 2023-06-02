Hafta sonu hava sağanak yağışlı| 3-4 Haziran 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 3-4 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu, Pazar günü ise havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 10, en yüksek 25 derece

Bünyan: En düşük 11, en yüksek 26 derece

Develi: En düşük 13, en yüksek 26 derece

Felahiye: En düşük 11, en yüksek 26 derece

Hacılar: En düşük 11, en yüksek 26 derece

İncesu: En düşük 12, en yüksek 27 derece

Özvatan: En düşük 10, en yüksek 24 derece

Pınarbaşı: En düşük 9, en yüksek 24 derece

Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 23 derece

Sarız: En düşük 9, en yüksek 30 derece

Talas: En düşük 7, en yüksek 24 derece

Tomarza: En düşük 9, en yüksek 26 derece

Yahyalı: En düşük 7, en yüksek 24 derece

Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 30 derece.