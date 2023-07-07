Hafta sonu hava yağışlı

 Kayseri'de hafta sonu havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.   

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  • 07.07.2023 11:01
  • Güncelleme: 07.07.2023 11:58
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Hafta sonu hava yağışlı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 8 – 9 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu yerini yağışlara bırakacak. Bu hafta sonunun aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece olacağı tahmin ediliyor.   

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 11, en yüksek 29 derece
Bünyan: En düşük 12, en yüksek 29 derece
Develi: En düşük 17, en yüksek 31 derece 
Felahiye: En düşük 15, en yüksek 29 derece 
Hacılar: En düşük 15, en yüksek 38 derece
İncesu: En düşük 15, en yüksek 30 derece 
Özvatan: En düşük 12, en yüksek 27 derece
Pınarbaşı: En düşük 11, en yüksek 24 derece 
Sarıoğlan: En düşük 14, en yüksek 29 derece 
Sarız: En düşük 7, en yüksek 28 derece 
Talas: En düşük 14, en yüksek 30 derece 
Tomarza: En düşük 10, en yüksek 27 derece 
Yahyalı: En düşük 11, en yüksek 30 derece 
Yeşilhisar: En düşük 16, en yüksek 33 derece.

1ha

Kayseri Gündem
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