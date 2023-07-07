Hafta sonu hava yağışlı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 8 – 9 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava, hafta sonu yerini yağışlara bırakacak. Bu hafta sonunun aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 11, en yüksek 29 derece

Bünyan: En düşük 12, en yüksek 29 derece

Develi: En düşük 17, en yüksek 31 derece

Felahiye: En düşük 15, en yüksek 29 derece

Hacılar: En düşük 15, en yüksek 38 derece

İncesu: En düşük 15, en yüksek 30 derece

Özvatan: En düşük 12, en yüksek 27 derece

Pınarbaşı: En düşük 11, en yüksek 24 derece

Sarıoğlan: En düşük 14, en yüksek 29 derece

Sarız: En düşük 7, en yüksek 28 derece

Talas: En düşük 14, en yüksek 30 derece

Tomarza: En düşük 10, en yüksek 27 derece

Yahyalı: En düşük 11, en yüksek 30 derece

Yeşilhisar: En düşük 16, en yüksek 33 derece.