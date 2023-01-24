Hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 – 28 Ocak tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri ve ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşüp nem oranının yükselmesiyle birlikte hafta sonu karla karışık yağmur hadisesinin görülmesi bekleniyor. Cumartesi günü başlayan yağmurun gece saatlerine doğru karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi ön görülüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki hafta sadece cuma günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken haftanın diğer günlerinin ise yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışın devam etmesi ön görülüyor.

Kayseri’de hava durumu ve sıcaklık tahminleri şu şekilde;

25 Ocak Çarşamba: Güneşli

En yüksek sıcaklık 9 derce, en düşük sıcaklık - 4 derece,

26 Ocak Perşembe: Güneşli

En yüksek sıcaklık 10 derece, en düşük sıcaklık - 2 derece

27 Ocak Cuma: Bulutlu

En yüksek sıcaklık 11 derece, en düşük sıcaklık 1 derece

28 Ocak Cumartesi: Karla karışık yağmur.