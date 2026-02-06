Hafta Sonu Kayseri'ye Kar Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelerde; Kayseri’de yarın (Cumartesi) yüksek kesimlerde (1600 rakım ve üzeri) yağışların kuvvetli kar ve tipi şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, çığ, buzlanma ve don gibi durumlara karşı da tedbirli olunması uyarısı yapıldı.