Hafta sonu oynanması gereken amatör futbol maçları ertelendi
Kayseri Futbol İl Temsilciliği yoğun kar yağışı ve sahalardaki buzlanma nedeniyle 3 Ocak Cumartesi ve 4 Ocak Pazar günü oynanması gereken amatör futbol maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Kayseri Futbol İl Temsilciliği Kayseri genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 Ocak Cumartesi ve 4 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Süper Amatör Küme, 1’inci Amatör Küme, U18 Ligi ve U14 Ligi müsabakalarının ertelendiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, “İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle ve sahalarda buzlanma olmasından dolayı 3-4 Ocak tarihinde oynanması planlanan maçlar kaydırılarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.