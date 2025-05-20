Hafta Sonu 'Talas' Konuşuldu

Kültür sanat başta olmak üzere sosyal, sportif ve tarımsal etkinliklerin merkezi olarak öne çıkan Talas Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği Türkçe Sokağı açılışı ve Koyun Güzellik Yarışması ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Ali Saip Paşa Caddesi üzerinde oluşturulan Türkçe Sokağı’nın açılışı cumartesi günü yapıldı. Protokolün yanı sıra Türkçeye gönül vermiş onlarca akademisyen, öğrenci, şair ve yazarın katılımıyla gerçekleşen açılış renkli görüntülere sahne oldu.

Talas’ta hafta sonunun bir diğer dikkat çeken etkinliği ise İle De France Koyun Irkı Festivali oldu. 4 kategoride güzellik yarışmasının da düzenlendiği etkinlik de birbirinden güzel koyunlar ve kuzular podyuma çıktı.

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da katılımcıların yer aldığı festivalde dereceye giren üreticilere ödüller verildi.

Hafta sonu etkinliklerini değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talas’ta her günü dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda hafta sonu iki güzel etkinliğe imza attık. Hem Türkçe Sokağının açılışını yaptık hem de Koyun Güzellik Yarışması düzenledik. İkisi de renkli görüntülere sahne oldu, büyük ilgi gördü. Talas’ta benzer etkinliklerimiz sürecek” diye konuştu.