Hafta Sonuna 'Uçurtma Şenliği' Damga Vurdu

Kocasinan Belediyesi tarafından çocukların karne sevincini paylaşmak amacıyla düzenlenen “Karneni Getir, Uçurtmanı Al” Uçurtma Şenliği, hafta sonuna damga vuran muhteşem organizasyonlardan biri oldu. Şehrin dört bir yanından gelen ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte gökyüzü rengârenk uçurtmalarla süslenirken, on binlerce vatandaş unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen, ailelerle sohbet ederek vatandaşların sevincine ortak olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaz boyunca Kocasinan’da çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz için çok daha fazla etkinlik, sosyal organizasyon ve birbirinden renkli buluşmalar gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum.” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin her anına değer katacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek etkinliklerle yaz sezonunu dolu dolu yaşayacağız. Evlatlarımızın gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük ilham kaynağımızdır. Kocasinan’da her çocuğun mutlu olduğu, her ailenin huzurla vakit geçirdiği sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu coşku bize daha fazlasını yapma sorumluluğu veriyor. Yaz boyunca çok daha büyük, çok daha renkli ve her yaştan hemşehrimizin katılabileceği etkinliklerle vatandaşlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki, mutluluğu paylaşan şehirler büyür, çocukların neşesiyle geleceğe umutla bakılır.” İfadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VE AİLELERDEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’A TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve çocuklar, kendilerine unutulmaz bir gün yaşatan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu alana yansırken, birçok vatandaş Başkan Çolakbayrakdar’a hayır dualarında bulunarak bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.