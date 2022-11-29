HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: 'Katma değeri yüksek ürünler üretmek önemli'

İş insanları olarak katma değeri yüksek sektörlerde yatırım tavsiyesinde bulunduklarını belirten Erkan, dernek ismindeki ‘Adamları’ kelimesini ‘İnsanları’ olarak değiştireceklerini anlattı.

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Erkan, şuan yaklaşık 150 çalışanla üç ayrı kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Bulunduğumuz coğrafi konumun ihracat yapmaya çok yatkın olduğunu söyleyen Erkan, “Aslında biz ülke olarak ne üretirsek üretelim bulunduğumuz coğrafi konumdan dolayı ihracat bizim çok büyük bir çıkış noktamız. Yani Kayseri özelinde de, kendimizin de teknolojik işler yapması özeliyle, endüstriyel ve katma değerli ürünlerin üretilmesi yönünde sanayicilerimizin yönlendirilmesi konusunda çok büyük bir stratejik çabamız ve gayretimiz var. Allah’ın yardımıyla bunu başaracağız. Bizim en büyük amaçlarımızdan birisi katma değerli inovasyonu dünyayı takip eden çünkü ülkemizin mevcut güncel durumda endüstriyel ve teknolojik ürünler üretmediği sürece, en başta 2004 yılında özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yerli ve milli üretim seferberliğine dahil olmadığımız sürede, ülkemizin hem ekonomik hem refah açısından halkımızın mesut bahtiyar yaşaması mümkün değil. Bizim tek çıkış noktamız üretim ama üretim derken burada taklitçilikten uzak, endüstriyel katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘DÜNYADA BİR CENNET ÜLKE VARSA ORASI DA TÜRKİYE’DİR’

Şu an Türkiye’nin ekonomik ve üretim süreçlerinden dolayı biraz duraklama döneminde olduğunu dile getiren Erkan, “Tabi şu anda global bir durgunluk var. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi de bu. Ama Türkiye bana göre bu dünyada bir cennet ülke varsa orası da Türkiye’dir. Dört mevsimin yaşandığı ve insanlarımızın gerçekten çok büyük demokratik koşullar içerisinde, istediği her şeyi alabildiği, satabildiği, üretebildiği bir ülke. Bugün bazı ülkelerde birçok şeyi istediğiniz gibi yapamayabilirsiniz. Keza Avrupa’da da kurallardan dolayı böyle. Ülkemizde bu noktada çok ciddi adımlar var. Biz de bu gelişime ve değişime ayak uyduruyoruz. Ama Türkiye bence 2050 vizyonunda, dünyadaki ilk 10 ekonomik ülkeler içerisine girer. Ülkemiz şu son dönemde gelmiş olduğu üretim süreçlerine baktığımız zaman çağ atladı. Bu yüzden ülkemizin geleceğiyle ilgili dünyadaki birçok ülkenin yatırım noktasında da hedef ülkelerinden bir tanesi Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

‘HACILAR GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’

Yeni dönemde Hacılar Genç İş Adamları Derneği olan isimlerini, Hacılar Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştireceklerini belirten Erkan, “İnşallah bu dönem tamamlanmadan mı olur bilmiyorum ama bir isim değişikliğine gideceğiz. Kısaltmamız yine aynı kalacak ama Hacılar Genç İş Adamları Derneği yerine Hacılar Genç İş İnsanları Derneği olacak. Çünkü biz çok ciddi anlamda hissediyoruz, kadınlarımız ciddi manada iş hayatına girdi ve çok da başarılı ve titizler. Çok ciddi de gelecek vadediyorlar. Bu yüzden biz dernek çatısı altında özellikle bu yeni dönemde bir mimar bir de avukat olmak üzere iki yönetim kurulu üyemiz kadın var” diye konuştu.

HAGİAD olarak bugün bin 200 öğrenciye burs verdiklerini söyleyen Erkan, “Üyelerimizin hayatın ihtiyaç duyulan her alanında kucaklayıcı, yardımsever ve hayırsever olmuştur. Bu çok önemli bir süreç çünkü HAGİAD’ı kurduktan sonra paralelinde de Hacılar Vakfını kuruyor iş adamlarımız. Bugün 7 milyon bütçesiyle yaklaşık 1200 öğrenciye burs veriliyor” dedi.