HAGİAD'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı: Girişimcilik Kültürü Güçleniyor

Açılışta yapılan konuşmalarda, HAGİAD’ın Hacılar’ın girişimcilik kültürünü pekiştireceği vurgulandı. Dernek başkanı Fatih Erkan, Hacılarlı iş insanlarının dayanışmasıyla kurulan derneğin, yalnızca ilçeye değil, tüm Kayseri ve ülkeye hizmet etmeyi amaçladığını belirtti. Erkan, yeni hizmet binasının bu anlayışın bir yansıması olduğunu ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan’ın çeşitli konularda her zaman destek verdiğini ve yeni hizmet binasının ilçeye değer katacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelere değinerek, yerel yönetimlerin bu süreçteki önemine vurgu yaptı. Hacılar OSB'nin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Elitaş, girişimcilik ruhunun Türkiye'nin her alanına yayılması gerektiğini ifade etti.

Törende, Hacılar İlçe Müftüsü Cihan Yıldız’ın yaptığı dua ile açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, ardından HAGİAD’ın yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.