HAK-İŞ İl Başkanı Navruz’dan Genel Başkanları Mahmut Arslan’a Ziyaret

Gerçekleşen ziyarette Yavuz Navruz’a, yönetim kurulu üyeleri Bekir Bilgiç, Ahmet Güneş, Mehmet Özkara ve Sedat Anda eşlik etti. Program kapsamında ayrıca Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yeşilyurt ile de bir araya gelinerek sendikal çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette konuşan Yavuz Navruz, Kayseri’de yürütülen sendikal faaliyetler hakkında bilgi vererek, emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Navruz, “Sahadaki teşkilat yapısını güçlendirmek ve üyelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel Merkez ile yapılan istişareler, yerelde yürütülen faaliyetlere önemli katkı sağlıyor.” dedi.

Genel Başkan Mahmut Arslan ise sendikal mücadelenin önemine dikkat çekerek, teşkilatın birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Arslan, “Emekçilerin haklarını koruma mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Şubelerin sahadaki çalışmaları, sendikal yapının güçlenmesinde önemli rol oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yavuz Navruz, HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız ve İdris Ersoy’u da HİZMET-İŞ Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmelerde sendikal faaliyetler, teşkilat çalışmaları ve çalışma hayatına ilişkin güncel konular ele alındı.