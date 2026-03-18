HAK-İŞ İl Başkanı Navruz'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, şu ifadelere yer verdi; “Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Ramazan ayı maddi ve manevi olarak yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın en üst seviyelere çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir aydır. Mübarek Ramazan ayının ülkemize, çalışanlara ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyoruz. 11 ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlamış bulunuyoruz. Bayramlar, bireysel ve toplumsal olarak, ahlaki değerlerin çok yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Yoğun iş temposunda göremediğimiz, birlikte olamadığımız dost ve akrabalarımızla birlikte olduğumuz bu mübarek günlerde, ülkemizde ve dünyanın başka yerlerinde bizim kadar şanslı olmayan insanların da olduğunu bir an olsun hatırdan çıkarmamalıyız. Ramazan Bayramı vesilesiyle Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Arakan’da, Afrika’da, Doğu Türkistan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümler, soykırımlar ve vahşetlerin son bulmasını istiyoruz.”

Sözlerini sürdüren Navruz, “Bayramın, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini, dostluk, kardeşlik ve dayanışmamızı pekiştirmesini temenni ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak, üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.