HAK-İŞ İl Başkanı Navruz: Genel Başkanımız ve Sumud tutsakları için Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz

Yavuz Navruz, 20 Mayıs saat 15.00’te İsrail Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasında; HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu Sumud tutsakları, Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılar ve Gazze’de yaşanan son gelişmelere ilişkin protestolarını dile getireceklerini belirtti.

Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahale ile aralarında Genel Başkan Mahmut Arslan’ın da bulunduğu gönüllülerin hukuksuz şekilde alıkonulmasına tepki gösterileceğinin ifade edileceği açıklamada, uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunulacağı kaydedildi.

Başkan Navruz yaptığı değerlendirmede, “Teşkilatlarımızla birlikte Ankara’ya hareket ediyoruz. Bu vesileyle hem Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin ve Sumud tutsaklarının yanında olduğumuzu ifade etmek hem de Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla basın açıklamasında yer alarak tepkimizi güçlü bir şekilde dile getireceğiz” dedi.