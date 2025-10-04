  • Haberler
  • Gündem
  • HAK-İŞ İl Başkanı Navruz: 'Kayseri'den yükselen ses Gazze'de yankılanacak'

HAK-İŞ İl Başkanı Navruz: 'Kayseri'den yükselen ses Gazze'de yankılanacak'

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, dünyada zulmün en açık şekilde yaşandığı yerlerden biri hiç şüphesiz ki Filistin olduğunu ifade ederek, 'Yine Konfederasyonumuzun en güçlü sendikalarından biri olan Hizmet-İş Sendikamızın yaklaşık 300 bin üyesiyle Türkiye'nin dört bir yanında emekçinin yanında dimdik durması bizlere büyük bir güç vermektedir. Bugün dünyada zulmün en açık şekilde yaşandığı yerlerden biri hiç şüphesiz ki Filistin'dir. Orada masum çocukların, kadınların, yaşlıların katledilmesi, evlerin yıkılması, toprakların gasp edilmesi hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Kayseri'den yükselen sesin, Gazze'de yankı bulacağına yürekten inanıyorum' dedi.

HAK-İŞ İl Başkanı Navruz: 'Kayseri'den yükselen ses Gazze'de yankılanacak'

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, “HAK-İŞ Konfederasyonumuzun bugün yaklaşık 900 bin üyeye ulaşmış olması, örgütlü mücadelenin ve emeğin değerinin en somut göstergesidir. Yine Konfederasyonumuzun en güçlü sendikalarından biri olan Hizmet-İş Sendikamızın yaklaşık 300 bin üyesiyle Türkiye’nin dört bir yanında emekçinin yanında dimdik durması bizlere büyük bir güç vermektedir. Bugün dünyada zulmün en açık şekilde yaşandığı yerlerden biri hiç şüphesiz ki Filistin’dir. Orada masum çocukların, kadınların, yaşlıların katledilmesi, evlerin yıkılması, toprakların gasp edilmesi hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Kayseri’den yükselen sesin, Gazze’de yankı bulacağına yürekten inanıyorum. Dualarımızla, yardımlarımızla, sesimizle onların yalnız olmadığını haykıracağız. STK’larımızla birlikte dayanışma kültürünü güçlendirmeli, adaletin ve barışın sesi olmalıyız. Bugün burada kurduğumuz birliktelik, yarınlarının daha adil, daha özgür ve daha müreffeh olacağı bir dünyanın teminatıdır.” İfadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
Cinsel suçlar ve uyuşturucu nedeniyle ceza alanların çalıştırılmasına yeni sınırlamalar geliyor
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
İlk 9 ayda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Yeni trafik cezaları meclise sunuldu
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Küçük Dostlar Kedi Kasabası 30 kediye ev sahipliği yapıyor
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
Sahiplerine önemli görev: Evcil hayvanlarda bakım ve sağlık
SP Genel Başkanı Arıkan 'İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir'
SP Genel Başkanı Arıkan; “İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!