HAK-İŞ İl Başkanı Navruz: 'Kayseri'den yükselen ses Gazze'de yankılanacak'

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, “HAK-İŞ Konfederasyonumuzun bugün yaklaşık 900 bin üyeye ulaşmış olması, örgütlü mücadelenin ve emeğin değerinin en somut göstergesidir. Yine Konfederasyonumuzun en güçlü sendikalarından biri olan Hizmet-İş Sendikamızın yaklaşık 300 bin üyesiyle Türkiye’nin dört bir yanında emekçinin yanında dimdik durması bizlere büyük bir güç vermektedir. Bugün dünyada zulmün en açık şekilde yaşandığı yerlerden biri hiç şüphesiz ki Filistin’dir. Orada masum çocukların, kadınların, yaşlıların katledilmesi, evlerin yıkılması, toprakların gasp edilmesi hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Kayseri’den yükselen sesin, Gazze’de yankı bulacağına yürekten inanıyorum. Dualarımızla, yardımlarımızla, sesimizle onların yalnız olmadığını haykıracağız. STK’larımızla birlikte dayanışma kültürünü güçlendirmeli, adaletin ve barışın sesi olmalıyız. Bugün burada kurduğumuz birliktelik, yarınlarının daha adil, daha özgür ve daha müreffeh olacağı bir dünyanın teminatıdır.” İfadelerinde bulundu.