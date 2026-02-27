AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı Hakan Fidan'ın Katılımıyla Yapıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla Kadir Has Kültür Merkezi’nde Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Programa, TBMM Milli Savunma Konseyi Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler, AK Parti teşkilatı üyeleri katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Değerli başkanımıza, önceki dönem il başkanlarımızı, teşkilatımızın değişik kademesindeki canlarımızı, dava arkadaşlarımızı da bu güzel ortamda, bu salonda buluşturduğu için gerek misafir il başkanlarımıza gerekse diğer kardeşlerime her birine ayrı ayrı hem hoş geldiniz diyor, değerli başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim en büyük sermayemiz tabii ki birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, kardeşliğimiz. Kendimizi ifade etmek, davamızı anlatmak, insanlığa hizmet etmek; başka bir kaygımız yok. Çok şükür bu anlayış içerisinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm merkez ve taşrasıyla, tüm ilçelerimizde hizmetten hizmete koşuyor, ümmetin, milletin duasını alıyoruz. Kayseri büyükşehirler arasında insanların yaşamını zorlaştıran değil kolaylaştıran kolay şehir, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan yegâne şehir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşarak yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olurken 30 büyükşehir içerisinde, yine aynı şekilde verdiği sözleri en çok hayata geçiren şehir olarak anılırken, yine aynı şekilde su fiyatlarında Türkiye’mizde içilen ve kullanılan su olmak üzere Mardin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Tabii ki sporun başkenti olacak Allah'ın izniyle, Türk dünyasının başkenti olacak Allah'ın izniyle, Türk Cumhuriyetlerimizin sesi olacak ve onlara katkıda bulunacak ve aynı şekilde ticaretin merkezi olarak, sanayinin merkezi olacak. Yüz yıl önce uçak yapıp ihraç eden bu güvenli limandan inşallah tekrarlar tekrar uçaklar yapılacak, savunma sanayiindeki yapmış olduğu çalışmalarıyla kendisinden haklı olarak söz ettirecek ve Türkiye’mizin güvenliğine güven katacak. Kısacası Kayseri anlatılmaz yaşanır diyorum. O açıdan bizleri böyle bir şehirde doğmamıza ve burada hizmet etmemize Allah lütfetmiş, nasip etmiş, şükrediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise “Gerek gençlik kollarından gelmemiz hasebiyle gerek ilçe başkanlığı dönemimizde, yaklaşık 18 yıldır AK Parti çatısı altında onurla görev yapmaktan, hakikaten hayatım boyunca çocuklarıma anlatacağım en büyük mirası inşa ettiğimizi düşünüyoruz. Burada birlik ve beraberlik, burada azim ve gayret var. Milletvekillerimiz, değerli Bakanımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte teşkilat uyumu adeta Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir teşkilatı, Sayın Cumhurbaşkanımıza onun gönlünde tecelli eden davaya en iyi şekilde hizmet edecek hizmetkarları bu salonun içindedir. Ben de sizlerin huzurunda hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif’in mübarek olmasını temenni ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı’na hep birlikte bu coşkuyla tatmayı Rabbim nasip eder diyorum. Tekrardan Sayın Bakanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.