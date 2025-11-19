  • Haberler
  • Gündem
  • Hakan Fidan'ı hedef alan İsrail'e tepki: 'Sİyonist Şebeke Cezalandırılmalı'

Hakan Fidan'ı hedef alan İsrail'e tepki: 'Sİyonist Şebeke Cezalandırılmalı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı sosyal medyada hedef alan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'ye sert sözlerle tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, 'Siyonist şebeke cezalandırılmalıdır' dedi.

Hakan Fidan'ı hedef alan İsrail'e tepki: 'Sİyonist Şebeke Cezalandırılmalı'

Fırat, “Türkiye’nin kararlı ve stratejik dış politika hamlelerinin Siyonist İsrail yönetiminin dengesini bozduğunu” belirtirken, Chikli’nin açıklamalarına dikkat çekti. İsrailli bakan Chikli’nin, Türkiye’nin ABD ve Batı ülkelerinin politikalarını etkilediğini söyleyerek çaresizliğini itiraf ettiğini vurgulayan Fırat, “Ne oldu Chikli? İsrail’in ABD’deki en etkili lobisi AIPAC artık istediği gibi at koşturamıyor mu?” ifadelerini kullandı.
 

ÇARESİZLİĞİN İTİRAFI! 

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat’ın resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle: 

“Türkiye’nin kararlı ve stratejik dış politika hamleleri, Siyonist İsrail yönetiminin dengesini bozmuş durumda! 

Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ı alçak ifadelerle hedef alan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’nin ABD ve Batı ülkelerinin politikalarını etkilediğini itiraf ederek, çaresizliğini ele verdi!

Ne oldu Chikli?

İsrail’in ABD’deki en etkili lobisi AIPAC artık istediği gibi at koşturamıyor mu?

SİYONİST ŞEBEKE CEZALANDIRILMALI! 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a saldıran Netanyahu ve kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı şebekesi olarak tarihe geçmektedir. 

Gazze’de on binlerce masum sivili katleden bu Siyonist yapı, savaş suçlusu olarak yargılanmalı ve hak ettiği cezayı almalıdır.

Bunca katliamın sorumlularının hâlâ açıklama yapabilmesi bile insanlığın vicdanını yaralamaktadır.”

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yahyalı'da 2 milyon TL'lik meyve bahçesi projesine yüzde 50 hibe desteği
Yahyalı’da 2 milyon TL’lik meyve bahçesi projesine yüzde 50 hibe desteği
Evladı tarafından bıçakla öldürülen baba defnedildi
Evladı tarafından bıçakla öldürülen baba defnedildi
Meclis Üyesi Özdemir, 'Kadınlar için zihin rahatlatacak alan oluşturacağız, etkinlikler yapacağız'
Meclis Üyesi Özdemir, “Kadınlar için zihin rahatlatacak alan oluşturacağız, etkinlikler yapacağız”
Otomobille tırın çarpıştığı feci kazada bir kişi hayatını kaybetti
Otomobille tırın çarpıştığı feci kazada bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de yapılan gıda denetimlerinde 65 milyon lira ceza kesildi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri’de yapılan gıda denetimlerinde 65 milyon lira ceza kesildi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!