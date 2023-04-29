Hakan Satılmış: 'Büyük Birliği, ilim ocağı gördük, parti görmedik'

Büyük Bitlik Partisi (BBP) Kayseri Milletvekili adayları, Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan BBP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Satılmış, 'Çokların değil, inananların kazanacağı 14 Mayıs seçimi yapacağız' dedi.

PAYLAŞ
  • 29.04.2023 11:18
  • Güncelleme: 29.04.2023 12:17
  • 83
Hakan Satılmış: 'Büyük Birliği, ilim ocağı gördük, parti görmedik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyük Bitlik Partisi (BBP) Kayseri Milletvekili adayları, Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan BBP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Satılmış, “Çokların değil, inananların kazanacağı 14 Mayıs seçimi yapacağız” dedi.

Düzenlenen programa BBP Kayseri Milletvekili adayları, Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak, 25 köy derneğinin temsilcileri, Sivaslı muhtarlar ve parti üyeleri katıldı. Programda Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak ve muhtarlar, 14 Mayıs seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’ni destekleyeceklerini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi’ni medrese ve ilim ocağı olarak gördüklerini söyleyen BBP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Satılmış, “Şehit liderimiz, ağabeyimiz, büyüğümüz, dava adamı Muhsin Başkanımızın dava arkadaşlarını yalnız bırakmayan davasına sadık muhtarlarımız, dernek başkanlarımız ve platform başkanımız öncelikle hoş geldiniz. Bizler inandığımız bu davada burayı, Büyük Birlik Partisi’ni hiçbir zaman parti olarak görmedik. Muhsin Yazıcıoğlu’nun dergahı gördük, medresesi gördük. İlim ocağı gördük, parti görmedik. Bugün de o inanmışlığın bizler dava adamı olarak arkamıza Muhsin Yazıcıoğlu’nu aldık. Yanımıza da sizleri aldık. Bu davada, bu kutlu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler Muhsin Başkanımın dediği gibi, çokların değil inanmışların kazanacağı bir 14 Mayıs seçimi yapacağız. Bu seçimde bizleri yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarımı tekrardan kutluyorum. İyi ki varsınız, var olun” dedi.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak ise Muhsin Yazıcıoğlu’na vefa borçları olduğunu ve partinin yanlarında olacaklarını söyleyerek, “Ben Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak olarak diyorum ki, biz siyaset yapmıyoruz sivil toplum kuruluşları olarak ama biz Kayseri’de 300 bin nüfusu olan Sivaslı’nın da yok sayılmasını istemiyoruz. Bizi yok sayanları biz farklı değerlendiririz. Onlar da kendilerini öyle değerlendirsinler. Bizlere kim değer veriyor ise biz onların yanında olmaya mecburuz. Çünkü geçmişte bir vefa borcumuz vardır Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime. Dostluğum da var, arkadaşlığım da var. Onun için bu davaya gönül veren arkadaşlarımın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolları açık olsun, rabbim yar ve yardımcıları olsun. Sivaslılar olarak da kıymetli muhtarlarım onlar da kendi aralarında böyle bir çalışma yaparlarsa daha iyi olur. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah Kayseri’den vekiller çıkaracağımıza ben inanıyorum. Bu yüzden müsterih olun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları programa katılanlara kendilerini tanıttı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerekiyor'

Başkan Büyükkılıç: “Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerekiyor”

Başkan Büyükkılıç: 'Hulusi Akar'ın fotoğrafı Milli Savunma Bakanı olarak asıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'Hulusi Akar'ın fotoğrafı Milli Savunma Bakanı olarak asıldı'

Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi

Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi

Babacan: 'Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak'

Babacan: 'Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak'

Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

Temel Karamollaoğlu: 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güveniyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben güveniyorum'

Temel Karamollaoğlu: 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güveniyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben güveniyorum'

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu: 'Kayseri'yi demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız'

Kılıçdaroğlu: “Kayseri’yi demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız”

Milletvekili Adayı Böhürler: 'Kayseri sadece Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir'

Milletvekili Adayı Böhürler: “Kayseri sadece Türkiye’nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir”

DAHA FAZLA
Kılıçdaroğlu: 'Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak'

Kılıçdaroğlu: “Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak”

Küçük Dostlar Kedi Kasabası Açıldı

Küçük Dostlar Kedi Kasabası Açıldı

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kılıçdaroğlu: 'Herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz'

Kılıçdaroğlu: 'Herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz'

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti