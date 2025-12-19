Hakan Topuzoğlu, 'Türkiye yerli çipini, uygulamalarını üretmeli'

HT Bilişim Eğitim Danışmanlık Kurucu Genel Müdürü Hakan Topuzoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin yerli ve milli siber altyapısını geliştirmesi, bununla birlikte veri merkezlerinin oluşturulması gerektiğini ifade eden Hakan Topuzoğlu, “Kayseri dahil birçok bölgede veri merkezlerimiz ne yazık ki yok. Veri merkezleri çok kıymetli; örnek vermek gerekirse Ukrayna’da hatırlıyoruz ki belli başlı bölgeler bombalanmamıştı. Bu bölgeler içerisinde veri merkezlerinin olmasından kaynaklıydı, savaş ve krizlerde bile önemli bir hal alabiliyorlar. Siber altyapımızda yerli ve millilik yüzde 30 seviyelerine yakın bir durumda, ne yazık ki büyük kurumlarda dahi yabancı menşeli cihazlar, yazılımlar kullanılıyor. Bu sebeple gerekli önlemleri almaya başlamamış gerekiyor. Tıpkı İHA, SİHA’lara yapılan yatırımlar gibi çip üretimi, kendi siber/internet altyapımızı oluşturmak ve yerli cihaz üretimlerine başlamak ve bunların kullanımına yoğunlaşmak gerekiyor. Hayal değil, imkansız değil, kesinlikle yapılabilir” dedi.

“YERLİ UYGULAMALAR YAPILMALI, ALTERNATİFLER ÜRETMELİYİZ”

Bunun yanı sıra yerli arama motorlarının, uygulamaların oluşturulmasıyla birlikte büyük sosyal medya uygulamalarına alternatiflerin de çıkarılması gerektiğine de dikkat çeken Topuzoğlu, “Bir arama motorundaki reklamın gelir hacmi milyar dolarlar seviyesinde. Bu çok büyük bir gelir kaynağıdır. Bununla birlikte uygulamalara alternatifler üretmeliyiz, örneğin insanlar en çok iki harita sistemini kullanıyorlar. Neden kendi uygulamamızı kodlayamayalım? Kendi uygulamamızı kullanmamız gerekiyor, üretmediğimiz takdirde yabancıların elini güçlendirmiş oluyor, haliyle tekel olmalarını sağlıyoruz. Kendi E-Ticaret platformlarımızı kurmalı, küresel piyasaya bu platformlarımızı pazarlamalıyız. Teknolojiye yatırım artık beka meselesi haline geldi” diye konuştu.