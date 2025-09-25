Hakem Kurulu, maçlarda AVAR 2 uygulamasının başlatılmasına karar verdi

  • Haberler
Merkez Hakem Kurulu, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Süper Lig müsabakalarında bir kez daha başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Konuya ilişkin Merkez Hakem Kurulundan yapılan yazılı açıklamada,'AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir' ifadelerine yer verildi.

Merkez Hakem Kurulu, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül itibariyle Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatıldığını duyurdu.Konuya ilişkin Merkez Hakem Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, “Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.

