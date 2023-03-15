Hakim, savcı dolandırıcılığına dikkat

 Hukukçu Merve Aygün Çetin son zamanlarda artış gösteren, vatandaşlara kendisini avukat, savcı, hâkim gibi tanıtarak mesaj yoluyla para isteyen dolandırıcılara itibar etmemeleri gerektiğini ifade etti.   

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  • 15.03.2023 13:17
  • Güncelleme: 15.03.2023 13:17
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Hakim, savcı dolandırıcılığına dikkat

Son zamanlarda SMS yoluyla dolandırıcılık oldukça arttı. Kendilerini avukat, savcı hâkim ya da hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan dolandırılıcılar vatandaşları korkutarak maddi menfaat elde etmeye çalışıyorlar. Hukukçu Merve Aygün Çetin her ne olursa olsun bu kişilerin vatandaşlara SMS yoluyla ya da arayarak para istemeyeceğini belirterek dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Vatandaşlarımızın her nasılsa cep telefonu numaralarının bulunarak kendilerine mesaj atılmak suretiyle gerçekleşmektedir diyen Çetin “Son zamanlarda birçok vatandaşımız eminim ki karşılaşmış veya duymuştur. Kendilerine bazı avukatların, hakimlerin veya savcıların hukuk bürolarının isimleri kullanılarak mesaj gönderilmekte. “Şu kadar lira borcunuz var, şu şekilde anlaşabilir ve dosyayı kapatabiliriz” şeklinde mesajlar atarak kişilerin haberi bile olmayan dosyalardan bahsederek para ve menfaat temin etmeye çalışmaktadırlar. Vatandaşlarımızı bu konuda uyaralım. Hiçbir avukat, hukuk bürosu, hiçbir hâkim ya da savcı SMS yoluyla para tahsili gerçekleştirmez, gerçekleştiremez. Hâkim ve savcıların icra dosyası nedeniyle kişilerin borçları bulunması nedeniyle mesaj atmak gibi bir yükümlülüğü ve yetkileri bulunmamaktadır. Bunun için vatandaşlarımızın dayanaksız, mesnetsiz mesajlara itibar etmeden para göndermeden iletişimde bulunmadan mesajları göz ardı etmelerini tavsiye etmekteyiz. Zira kendilerini arayıp mesajlara itibar edip korku halinde dolandırıcılarla iletişim haline geçtiğinizde bazı hilelerle bilmediğiniz kelimelerle sizleri oyuna getirerek buradan bir menfaat elde ettiklerini söylemek isteriz. Bu nedenle meslek mensuplarının isimleri kullanılarak yapılan bu dolandırıcılık işlemlerinde vatandaşlarımızın itibar etmemesini bir hukukçuya veya avukata, icra dairesine danışarak dosyasının gerçekte var olup olmadığını teyit etmelerini tavsiye etmekteyiz” şeklinde konuştu.

1ha

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