Hakimiyetini kaybeden araç yol kenarından duran kamyona çarptın

 Direksiyon hakimiyetini kaybeden 21 yaşındaki M.G. yol kenarında bulunan araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası M.G. hafif yaralanırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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  • 01.07.2023 22:06
  • Güncelleme: 01.07.2023 22:06
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Hakimiyetini kaybeden araç yol kenarından duran kamyona çarptın

Kaza, Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Seyrani Mahallesi kanal boyunda gerçekleşti. 38 GM 773 yönetimdeki M.G. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan 38 AP 6899 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Otomobil sürücü M.G (21) hafif yaralanırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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