Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı.
- 15.03.2023 18:25
- Güncelleme: 15.03.2023 18:25
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.’nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde yaşadığı tespit edildi.
Adrese yapılan baskınla S.T. gözaltına alındı. Firari hükümlü S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.
1ha
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