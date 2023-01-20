Hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 20.01.2023 19:27
- Güncelleme: 20.01.2023 19:27
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstihbari çalışmalar sonucu hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.Ç.’nin Kocasinan ilçesinde bir adreste gizlendiği belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1ha
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