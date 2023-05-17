Hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalaması bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma', 'basit yaralama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki İ.K.'nin yakalanması için harekete geçti.

Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ. K. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.